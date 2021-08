RDC: après la pollution de rivières dans le Sud, le Parlement s’inquiète des conséquences

Le siège du Parlement congolais à Kinshasa en RDC (illustration). radiookapi.net

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Cette semaine, la vice-première ministre en charge de l’Environnement et du Développement durable doit s’expliquer devant l’Assemblée nationale. Ève Bazaïba doit non seulement présenter le niveau des connaissances actuelles sur l’origine et l’ampleur de cette pollution, mais aussi les actions menées et envisagées par le gouvernement.