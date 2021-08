RDC: l'homme politique Gabriel Kyungu Wa Kumwanza est décédé

Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, cofondateur de l’UDPS avec Étienne Tshisekedi au début des années 80 et soutien de Félix Tshisekedi, l’actuel résident de la République, est décédé ce samedi 21 août à Luanda en Angola. Gabriel Kyungu était un personnage atypique qui a su résister à l’usure du temps en changeant, au besoin, de camp politique.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda

Gabriel Kyungu était sur la scène politique depuis les années 1960. Ancien syndicaliste dans l’enseignement, on l'a retrouvé avec Étienne Tshisekedi Wa Mulumba parmi les treize fondateurs de l’UDPS, les parlementaires qui avaient défié Mobutu au début des années 1980. Plus tard, il tourne casaque et rejoint le Maréchal.

Gabriel Kyungu Wa Kumwanza est parmi les principaux instigateurs de l’épuration ethnique qui vise particulièrement les originaires du Kasaï, qui doivent quitter le Katanga dans les années 1990. À l’arrivée de l’AFDL, de Laurent-Désiré Kabila, il soutient le nouveau pouvoir avant de retourner dans l’opposition.

Il se réconcilie avec Étienne Tshisekedi avant la disparition de ce dernier. Jusqu’à sa mort à l'âge de 83 ans, il a été l’un des principaux alliés de Félix Tshisekedi, l’actuel chef de l’État.

L’ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi salue, lui, la mémoire d’un grand frère qui a été président de l’Assemblée provinciale du Katanga pendant son mandat en tant que gouverneur.

