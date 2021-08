Togo: réactions contrastées après l'annonce de la gratuité de l'enseignement secondaire

L’État togolais va prendre en charge les frais de scolarité de tous les élèves de collèges et de lycées publics pour l’année scolaire 2021-22. Une mesure annoncée ce week-end par le gouvernement et qui a surpris les parents d’élèves à la veille de la rentrée des classes prévue en septembre. Une décision diversement saluée.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Dans son communiqué, le gouvernement explique que la crise sanitaire que traverse le monde a eu des impacts socio-économiques sur les populations et menace de creuser encore plus le fossé des inégalités et des vulnérabilités. D’où cette décision de subventionner les collégiens et lycéens cette année. Les frais d’inscription coûtent entre 6 000 et 12 500 francs CFA, soit entre 10 et 17 euros selon les régions.

Cela va soulager les parents d’élèves se félicite Edoh Koffi Misseboukpo, conseiller de l’Union togolaise des associations des parents d’élèves et étudiants.

« Nous saluons hautement ces décisions. Je pense que c'est une bonne chose pour alléger les dépenses que les parents font pour leurs enfants. »

Cette décision soulève toutefois de nombreuses interrogations. Le gouvernement a-t-il mis des moyens supplémentaires pour éviter des classes surchargées ? demande le Pasteur Edoh Komi, du mouvement citoyen Martin Luther King. « Sur le plan pratique de la chose, il faut s'interroger sur les résultats que cela va donner. On n'avait pas de bâtiments et aujourd'hui, les effectifs vont doubler, tripler. Quelles sont les mesures pour mettre les élèves et les enseignants dans les conditions favorables ? » Le Pasteur regrette que la mesure ne couvre qu’une année scolaire.

La rentrée des classes est prévue au 20 septembre prochain.

