Au Mozambique, le méga-procès du scandale de la «dette cachée» s'est ouvert

Une vue de Maputo, la capitale du Mozambique, le 24 juin 2015 (photo d'illustration). ADRIEN BARBIER / AFP

Texte par : RFI

Un procès historique puisqu'il y a cinq ans, cette affaire de corruption avait plongé le pays dans la plus grave crise financière depuis son indépendance et mis en cause une partie de la classe politique mozambicaine.