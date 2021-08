Céni de RDC: catholiques et protestants espèrent un entretien avec le chef de l'État

Le président de la Cenco, l'archevêque Marcel Utembi (G) et le porte-parole de la Conférence épiscopale l'abbé Donatien Nshole (D). AFP - JUNIOR D.KANNAH

On ne connaît toujours pas le nom du futur président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Les confessions religieuses sont toujours divisées sur le choix. Six formations religieuses font bloc derrière la candidature de Denis Kadima pour lequel elles ont déposé un dossier au bureau de l’Assemblée nationale. Mais catholiques et protestants qui s’opposent à cette candidature espèrent être reçus par le président Félix Tshisekedi.