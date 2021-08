Congo-B: la route de la Corniche de Brazzaville rouverte à la circulation après réfection

La route de la Corniche de Brazzaville, qui s'était effondrée le jeudi 9 janvier 2020 après une pluie torrentielle. RFI/Loïcia Martial

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Congo-Brazzaville, l’une des belles avenues de la capitale a rouvert, un an et demi après sa fermeture. Il s’agit de la corniche qui borde le fleuve Congo, et dont une partie s’était effondrée suite aux pluies diluviennes. Elle avait été fermée à la circulation et vient de rouvrir, au plus grand bonheur des usagers.