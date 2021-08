La Tunisie garde sa frontière avec la Libye fermée

Un soldat tunisien dans la région du mont Chaambi (photo d'illustration). AFP PHOTO/ABDERRAZEK KHLIFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Fermée en juillet dernier pour des raisons sanitaires, la frontière terrestre entre la Tunisie et la Libye le reste encore malgré des informations annonçant sa prochaine réouverture. Ouverte ce jeudi 19 août du côté libyen seulement, elle a fait l'objet, la semaine dernière, d'un appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La Tunisie craint pour sa sécurité et semble être informée sur une possible infiltration d'éléments extrémistes sur son territoire.