RDC: la communauté pygmée attend le vote de la loi sur la protection de leurs droits

En RDC, la communauté pygmée attend toujours que le projet de loi sur la protection des droits des populations autochtones soit voté.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Adoptée par l’Assemblée nationale au mois d’avril, cette loi qui consacre la discrimination positive en faveur des peuples autochtones jadis marginalisés, doit encore être débattue par le Sénat. Ce texte comprend notamment la gratuité des soins pour cette population estimée à 1 million de personnes en RDC.

« L’État congolais est prêt à accompagner les peuples autochtones pygmées dans la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, au même titre que tous les autres congolais, tels que garanti dans la Constitution, ainsi que dans la sécurisation de leurs terres ancestrales comme gage des définitions et des garanties de leur identité culturelle, et dans l’incorporation de toutes ces connaissances-là au niveau du patrimoine national mais aussi dans la définition ou dans la mise en place d’un fonds national de développement. Et tous ces éléments-là, nous les retrouvons déjà dans la loi qui est actuellement en cours d’analyse au niveau du Sénat », salue Patrick Saidi, de l’ONG Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA).

Pour autant, il faut que la loi soit voté par le Sénat et la communauté pygmée attend toujours. L’ONG congolaise, qui milite depuis presque 10 ans pour que cette loi soit débattue, adresse donc un message à l’État congolais : « Pour nous garantir que les engagements que vous avez pris aujourd’hui sont sincères, cela passera d’abord par l’adoption de cette loi au niveau du Sénat, sa promulgation par le chef de l’État, et sa mise en œuvre effective par tous les ministères sectoriels et qui ont un impact sur la vie des peuples autochtones ».

