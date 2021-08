L’ancien président tchadien Hissène Habré est mort du Covid-19

L’ex-chef d’État tchadien est décédé ce mardi 24 août des suites du Covid-19, à l'âge de 79 ans. Il avait été hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal – où il purgeait sa peine de prison à perpétuité – après avoir contracté la maladie.

Publicité Lire la suite

Membre de l'ethnie pastorale touboue, Hissène Habré a grandi dans le désert du Djourab. Après l'indépendance, il est nommé sous-préfet par le président Tombalbaye. Cette même année il part pour la France où il réalise un long parcours scolaire. Il passe notamment par l'institut d'étude politique.

En 1972, il rentre au pays. Rapidement il fonde une rébellion qui se fait connaître par l'enlèvement d'occidentaux, notamment la chercheuse Françoise Claustre. Le 4 avril 1975, le commandant français Galopin, venu négocier pour la libération d'otages français est torturé et exécuté.

Dans les conflits de l'époque, il se pose en défenseur de l'intégrité du Tchad face aux appétits libyens. Habré est nommé Premier ministre en 1978, mais très vite les luttes intertchadiennes reprennent. Il renverse le président le 7 juin 1982. Il reste à la tête de l'État tchadien durant près de 8 années avant d'être renversé à son tour en 1990 par Idriss Déby. Ses années de pouvoir sont marquées par de nombreux crimes. Une commission d'enquête, après sa chute parle de quelques 40 000 morts.

Hissène Habré est condamné à perpétuité en mai 2016 à Dakar par les chambres africaines extraordinaires... Il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité viols exécutions esclavages et enlèvement. Une condamnation confirmée en appel un an plus tard. Il purgeait depuis sa peine au Sénégal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne