Affaire de l’avion présidentiel: la justice malienne veut un procès

Un Boeing 737, même modèle que celui acheté par la présidence malienne. (Illustration) Jason Redmond AFP/File

Texte par : David Baché 4 mn

Au Mali, l’affaire de l’avion présidentiel et des contrats d’équipements militaires, classée sans suite en 2018, est relancée. Ministres, conseillers du président et hommes d’affaires avaient été mis en cause.