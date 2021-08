Goukouni Weddeye: Hissène Habré «reste un homme d’État dans l’histoire tumultueuse de notre pays»

(Photo d'archive) Le 3 mai 1979, le ministre de la Défense Hissène Habré et le ministre de l’Intérieur Goukouni Weddeye. AFP

Texte par : RFI

Hissène Habré, qui dirigea le Tchad entre 1982 et 1990, est décédé hier, mardi 24 août, au Sénégal. Il y purgeait une peine de prison à perpétuité, après sa condamnation en 2016 pour crimes contre l'humanité par une juridiction africaine. Hissène Habré a été un allié et le ministre de la Défense de l'ex-dirigeant Goukouni Weddeye, qui a été à la tête du gouvernement d'union nationale créé en 1979. Les deux hommes sont ensuite devenus des adversaires, et Hissène Habré a pris le pouvoir en renversant Goukouni Weddeye en 1982.