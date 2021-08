Tunisie: le gel prolongé du Parlement suscite approbations et critiques

C’est par un très court communiqué publié sur Facebook dans la nuit de lundi à mardi que la présidence tunisienne a annoncé la prolongation du gel de l’Assemblée. Une décision attendue qui suscite des réactions contrastées dans la classe politique tunisienne.

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

En prolongeant le gel du Parlement, le président tunisien maintient au chômage technique 217 députés. Et parmi les principaux intéressés certains applaudissent cette décision. C’est le cas de Heikel El Mekki, élu du parti du peuple et « soutien farouche » comme il se définit du président Kaïs Saïed.

« Ce Parlement était l’apanage des trafiquants, des terroristes, ce n’était plus le Parlement du peuple tunisien. Cette assemblée allait à l’encontre des intérêts du peuple tunisien. Il était là pour servir ceux d’une oligarchie. Il n’y aura pas de retour possible à ce Parlement dans cette forme-là. »

Une critique à peine voilée d’Ennahdha. Premier groupe de l’Assemblée jusqu’ici, le parti islamiste est désormais privé de sa tribune parlementaire pour une durée indéterminée. Sollicité, le mouvement n’a pas donné suite à nos demandes d’interviews.

Parmi les voix qui s’élèvent contre la décision présidentielle, un petit parti démocrate, Al-Amal, dont est membre Ahmed Nejib Chebbi. « La Tunisie a goûté à la liberté et n’est pas prête à la perdre. La garantie majeure de la liberté, c’est la séparation des pouvoirs. Or la séparation des pouvoirs, c’est la première chose qu’on a perdue et par conséquent, il n’y a plus de protection pour les libertés. »

Le président a promis de s’exprimer dans les prochains jours. Les Tunisiens mais aussi la communauté internationale attendent d’en savoir plus sur ses projets.

