Le Rwanda va accueillir des écolières afghanes

Après l'Ouganda, c'est au tour du Rwanda d'accueillir des réfugiés d'Afghanistan. Alors que le premier avion rempli de personnes fuyant la prise de Kaboul par les talibans est arrivé à Kampala mercredi, Kigali attend de son côté l'arrivée d'une école entière. Il s'agit de la School of Leadership d'Afghanistan, le seul internat pour jeunes filles du pays. C'est la fondatrice de l'établissement qui l'a annoncé sur Twitter mardi.

Selon Shabana Basij-Rasikh, la directrice de l'internat, 250 élèves, professeurs, employés et membres de leurs familles ont quitté Kaboul la semaine dernière et sont en route, via le Qatar, vers le Rwanda où l'établissement s'installera pour un semestre entier. Un déménagement provisoire espère la fondatrice de cette école de filles, qui assure souhaiter rentrer en Afghanistan dès que les conditions le permettront.

L'information a été rapidement confirmée par le ministère de l'Éducation rwandais qui a souhaité la bienvenue aux élèves afghanes sur Twitter. Kigali ne souhaite pas donner plus de précision pour l'instant, afin de respecter la demande de discrétion de l'équipe de l'internat.

Le Rwanda accueille déjà plus de 130 000 réfugiés venus des pays voisins, principalement du Burundi et de la RDC. Mais depuis deux ans, le pays reçoit également des demandeurs d'asile africains évacués de Libye par le HCR, le temps que leur dossier soit traité par des pays occidentaux. Plus récemment, un accord passé entre le Rwanda et le Danemark sur les questions migratoires avait créé la polémique, certains y voyant un moyen pour Copenhague de sous traiter son système d'asile au Rwanda ce que Kigali a formellement démenti.

