Madagascar: l’ouverture des frontières pour octobre 2021 est à l’étude

Andry Rajoelina, président malgache, le 15 juillet 2021 à Abidjan. © Luc Gnago - Luc Gnago

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En visite officielle en France, Andry Rajoelina a annoncé une possible ouverture des frontières malgaches pour tous les étrangers. L'accès à Madagascar est extrêmement limité depuis mars 2020, soit un depuis an et demi, date du début de l’épidémie de coronavirus sur l’île.