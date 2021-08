Une délégation libyenne au Tchad pour évoquer la sécurisation des frontières

Le général tchadien Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition, au palais présidentiel, le 27 avril 2021 à Ndjamena. AFP - BRAHIM ADJI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Koné Moussa, et le président du Conseil militaire de Transition, Mahamat Idriss Déby, se sont rencontrés à huis-clos mercredi. Parmi les questions évoquées : la relance de programmes commerciaux et économiques entre les deux pays. Mais aussi, et peut-être avant tout, les questions sécuritaires.