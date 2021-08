Guinée: mandat d'arrêt contre le militant d'opposition Sékou Koundouno

Alpha Condé. AFP/Issouf Sanogo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La justice guinéenne a émis un mandat d’arrêt international contre Sékou Koundouno, un membre actif de la société civile par ailleurs responsable de la planification et stratégie du FNDC, le front qui s’est opposé au troisième mandat d’Alpha Condé. Il est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs, incendies volontaires, troubles à l’État par le massacre, la dévastation et le pillage, et de participation à un mouvement insurrectionnel.