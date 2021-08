Le plaidoyer pour la vaccination de Merkel lors de ses adieux à l'Afrique

Les participants de Compact with Africa réunis autour de la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin, vendredi 27 août 2021. AP - Michele Tantussi

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Angela Merkel a de nouveau réuni, vendredi 27 août 2021, une rencontre du « Compact with Africa », une initiative regroupant douze pays lancée après la présidence allemande du G20 en 2017. Si dans le passé, on a surtout parlé économie, la rencontre a cette fois eu lieu sous forme hybride, et a surtout été consacrée à la pandémie de Covid-19 et aux vaccins. C’était aussi pour la chancelière allemande l’occasion de faire ses adieux à l’Afrique, à un mois des élections qui marqueront son départ du pouvoir.