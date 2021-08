Opération de lutte anticorruption au Mali: vers de nouvelles interpellations?

Intermédiaires douteux, surfacturations, validation de dépenses insoutenables pour le budget national : les dossiers de l’achat de l’avion présidentiel et des contrats d’équipements militaires, classés sans suite en 2018 puis finalement rouverts l'an passé, ont scandalisé au Mali, et défrayé la chronique pendant plusieurs années. Sans que jamais aucun responsable ne soit jugé.

Aujourd’hui, la soif de justice est grande, et les promesses formulées par les autorités de transition du pays, en matière de lutte contre la corruption et contre l’impunité, sont incontestablement celles que tous voulaient entendre.

« C’est une procédure illégale, du brigandage judiciaire », juge pourtant, hors-micro, un magistrat qui suit de près le dossier. En effet, la profession conteste la manière dont la Cour suprême s’est emparée d’affaires censées relever de la Haute Cour de justice, seule compétente, selon les textes, pour juger des ministres.

Cette méthode alimente l’argumentation des personnes mises en cause : après son inculpation, les avocats de l'ancien Premier ministre ont décidé de ne faire aucun commentaire, mais quelques heures plus tôt, ils dénonçaient une chasse aux sorcières menée par les autorités de transition et par une justice qu'ils estiment aux ordres.