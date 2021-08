Éthiopie: plusieurs personnalités lancent un appel pour une solution politique

Dans un camp de déplacés sur le site de Kisanet, à Mekele, capitale du Tigré, en Ethiopie. Mai 2021. © RFI/ Sébastien Németh

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Un devoir d'agir pour l'Éthiope ». Près d'une centaine d'intellectuels africains et de la diaspora francophone et anglophone, Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe...ont diffusé un long appel dans lequel ils dénoncent la détérioration de la situation dans le pays, la multiplication des violences contre les civils et l'inertie des instances internationales. Pour eux, seule une solution politique permettra de trouver une issue à cette longue crise.