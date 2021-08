Angola: insécurité alimentaire dans le sud profondément touché par la sécheresse

Sécheresse en Angola (image d'illustration). © UNICEF Angola/2019/Carlos Louzada

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Angola, plusieurs organisations humanitaires tirent la sonnette d’alarme. Près de six millions de personnes sont au bord de l’épuisement, faute de nourriture, dans le sud du pays, une région touchée par la pire sécheresse, en quarante ans, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Les provinces de Cunene et de Huila sont les plus touchées.