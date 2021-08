Burkina Faso: vers une nouvelle organisations des forces de défense et de sécurité

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Réorganisation des forces sur le terrain, redécoupage territorial et occupation des zones sous menace, les nouvelles autorités en charge de la défense et la sécurité veulent souscrire et endiguer les attaques jihadistes au Burkina Faso.

Malgré les énormes pertes civiles et militaires de ces dernières semaines, le général Aimé Barthelemy Simporé salue le travail de ses hommes sur le terrain. Il annonce un grand chantier sur le plan sécuritaire pour plus d’efficacité sur le terrain.

Nous étions dans une posture du temps de paix, pendant longtemps, avec une articulation qui prévoyait juste des régions militaires comme réservoirs de forces. Et bientôt, nous allons amorcer une nouvelle réorganisation pour être le plus proche possible de notre mission opérationnelle. Nous allons donc construire un système de formation qui soit la plus complète possible. Nous allons beaucoup plus former ici, pour avoir un système complet.