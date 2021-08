Bah N'Daw et Moctar Ouane savourent la liberté retrouvée

Bah N'Daw, le président de transition du Mali, le 25 septembre 2020. (illustration) AP

Vendredi, un communiqué officiel du comité local de suivi de la médiation internationale composé notamment des représentants de la Minusma, de l’UA et de la Cédéao au Mali se félicitait de la décision du gouvernement malien de lever toutes les mesures restrictives concernant l’ancien président de transition Bah N’Daw et l’ancien Premier ministre Moctar Ouane. Ils étaient en résidence très surveillée depuis le second coup d’État du colonel Assimi Goïta de fin mai dernier.