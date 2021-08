En Tunisie, la société civile s'impatiente face à l'arbitraire de l'état d'exception

Six organisations nationales tunisiennes ont uni leurs voix dans un communiqué commun dans lequel elles appellent le président Kais Saied à préciser au plus vite sa feuille de route et dénoncent l’arbitraire de certaines décisions. REUTERS - Zoubeir Souissi

Texte par : RFI

Alors que les mesures d’exception sont en vigueur depuis plus d’un mois en Tunisie, l’inquiétude monte au sein de la société civile. Six organisations nationales ont uni leurs voix dans un communiqué commun dans lequel elles appellent le président à préciser au plus vite sa feuille de route et dénoncent l’arbitraire de certaines décisions.