RDC: deux gouverneurs de province poursuivis pour malversations

Le gouverneur du Kongo-Central est recherché et il a interdiction de sortir du territoire congolais. (image d'illustration) Flickr.com CC-BY-ND 2.0 Antoine Moens de Hase

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Inspection générale des finances congolaise a mis Atou Matubuana, gouverneur du Kongo-Central et Wale Lufungula de la Tshopo à la disposition de la justice. Le premier est suspecté du détournement de plus de cinq millions de dollars. Le second est accusé de tentative de détournement en complicité avec un ancien ministre.