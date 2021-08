Malawi: recours de l’ancien parti au pouvoir contre les résultats de la présidentielle de 2020

Je pense que l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique progressiste, a le droit de chercher une solution juridique, surtout dans ce cas, où il pense qu'une injustice a été commise. Ce qui est essentiel, c'est que le juge en chef a certifié que cette affaire était d’ordre constitutionnelle. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre donner la priorité à la stabilité politique sur l'État de droit ou donner la priorité à l'État de droit sur la stabilité politique. Et je pense que la voie qui a été prise est certainement celle de mettre l'accent sur l'État de droit par rapport aux conséquences politiques. À mon avis, permettre au Parti démocrate progressiste d'aller plaider sa cause au tribunal est une façon d'éviter l'instabilité politique et les conséquences qui l'accompagnent. Nous ne pouvons pas présumer que c’est parce que l’affaire va devant le tribunal que le gouvernement actuel sera démis de ses fonctions. Car là, nous pourrions nous retrouver dans un cercle vicieux où le gouvernement ne tire plus sa légitimité du scrutin, mais des tribunaux.