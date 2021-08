Les pays du Sud toujours aussi démunis en doses de vaccins

L'avancée de la vaccination entre pays riches et pays pauvres ne cesse de se creuser. AP - Bob Edme

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La quatrième vague de Covid-19 tant redoutée va-t-elle déclencher une nouvelle course aux vaccins ? Alors qu'en Europe et aux États-Unis, il est question de doses de rappel et vaccination des enfants, le reste du monde est toujours largement privé de vaccins.