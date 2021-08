Nouvelle réunion sur la crise libyenne à Alger

Une rue de Tripoli, en Libye (image d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Sept pays voisins de la Libye ont débuté, hier, lundi 30 août, à Alger une réunion régulière de deux jours, au niveau des ministres des Affaires étrangères consacrée à la crise libyenne. Il s'agit de l'Égypte, de la Tunisie, du Soudan, du Niger, du Tchad en plus de la Libye et de l'Algérie, pays hôte. Assistera également à cette réunion, le ministre des Affaires étrangères congolais, Claude Gakosso, en tant que représentant du comité du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, ainsi que le commissaire de l'UE à la paix et la sécurité. Enfin, le secrétaire général de la Ligue arabe prendra également part à cette réunion. L'objectif étant d'établir une feuille de route pour la tenue d'élections dans les délais prévus.