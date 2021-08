RDC: un nouveau dispositif DDR, des questions sur son coût

Un agent du programme DDRRR (Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation). fait l’inventaire d’un lot d’armes prises aux mains d’ex-combattants à l’Est de la RDC

Un mois après la nomination des membres du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire (P-DDRCS) en RDC, un nouveau dispositif a été créé dans le cadre du DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion) Une initiative qui suscite beaucoup d’espoir, mais jusqu’à ce stade, on ne sait toujours pas combien il coûte

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Une première feuille de route de trois mois a été élaborée par la nouvelle équipe. Elle est axée sur l’état des lieux à travers des descentes sur le terrain. Ce nouveau dispositif est appelé à être l’un des maillons forts de la stratégie de lutte contre les groupes armés et l’un des piliers du développement économique durable des régions de l’Est de la RDC.

Stratégie nationale

Pendant ce trimestre, il sera notamment question d’élaborer la stratégie nationale de DDR. Après viendra l’un de plus grands défis de ce vaste programme : son financement.

De leur côté, les dirigeants du P-DDRCS gardent espoir pour l’année prochaine. « C’est vrai que cette année et l’année prochaine nous n’aurons pas tout ce que nous aurons souhaité avoir parce que nous sommes venus en retard, mais nous savons qu’il y a d’autres mécanismes à part le budget de l’État, c’est ce qu’on appelle les mécanismes innovants », déclare Tommy Tambwe, le coordonnateur du programme.

Mais la clé de la réussite du programme, d’après lui, c’est l’engagement et l’action de plus hauts dirigeants du pays pour éviter les échecs du passé : « La plupart de ces programmes ont souffert parce qu'il avait peu de volonté politique. Aujourd’hui, le chef de l’État s’est engagé et a placé le programme dans son cabinet pour suivre ».

Meilleure contribution des partenaires internationaux

Il espère également une meilleure contribution de la part des partenaires internationaux comme l’Union européenne et la Banque mondiale. Ces bailleurs attendent également la présentation d’un plan détaillé. Parmi les conditions qu'ils posent pour financer ce programme, il y a la présentation d’une stratégie crédible et clairement définie.

