Burkina Faso: quatre morts dans un accident de chantier à Koudougou

Au Burkina Faso, un immeuble en construction s’est effondré mardi 31 août à l’université Norbert Zongo de Koudougou, à une centaine de kilomètres de la capitale. L’incident s’est produit pendant que les ouvriers procédaient au décoffrage d’une dalle.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

L’incident s’est produit alors que des ouvriers procédaient à un décoffrage, explique le service communication de l’Université Norbert Zongo. La dalle d’un foyer en construction sur le chantier de la nouvelle cité universitaire s’est effondrée.

Les secours ont retiré des décombres quatre corps sans vie. Parmi les victimes figurent trois étudiants qui étaient en stage et un ouvrier. Un ouvrier blessé a été sorti des décombres et pris en charge au Centre hospitalier régional de Koudougou. L’université annonce la mise en place d’une cellule de crise pour déterminer « les causes de l’incident et situer les responsabilités ».

Le ministre des Enseignements supérieurs, Alkassoum Maïga, a instruit tous les intervenants dans l’exécution du contrat de faire le nécessaire afin d’établir les causes réelles qui ont conduit à ce drame et d’en tirer « les responsabilités contractuelles ».

Le coordonnateur du mouvement Sens, maître Guy Hervé Kam n’a pas caché sa colère suite à ce drame. « Trop c’est trop, souligne-t-il, la tragédie de Koudougou nous révolte et nous interpelle. Il est temps que la mauvaise exécution des marchés publics soit érigée en infraction », poursuit-il.

Rasmané Zinaba, du Balai citoyen, exige toute la lumière, la justice et des sanctions contre tous ceux qui sont mêlés dans l’exécution de ce marché. « Aucune société ne pourra prospérer dans l'impunité et dans la corruption », fait-il savoir.

