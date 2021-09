Covid et coup d’État ont mis à mal l’économie malienne, selon la Banque mondiale

Une rue commerçante de Bamako. Les crises sanitaires et socio-politiques ont mis à mal l'économie malienne en 2020 et 2021. Getty Images/Peter Langer

Au Mali, la situation économique alarme la Banque mondiale. Alors qu’un projet d’ordonnance de loi de finances doit être examiné dans les jours qui viennent par le Conseil national de transition, l’institution financière a publié ce mois-ci un rapport mettant en lumière les conséquences cumulées de la crise sanitaire liée au coronavirus et de la crise socio-politique liée au coup d’État militaire d’août 2020. Et le tableau est plus que sombre.