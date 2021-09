Mines en RDC: la pression monte avant la publication d’un rapport de l’ITIE sur la Sicomines

Une mine de cuivre dans le sud-est de la RDC (image d'illustration). AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

L’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) devrait finaliser cette semaine son rapport d’analyse sur la Sicomines, la joint-venture sino-congolaise, et sur la convention de prêts signés en 2008 entre la RDC et des entreprises chinoises. C’est un rapport très attendu tant des soupçons de corruption et des allégations de détournements de fonds pèsent sur ce qui avait été qualifié de contrat du siècle : 6 milliards de dollars de prêts promis, dont la moitié pour des infrastructures, contre des ressources minières. Mais il y a eu des blocages dans la transmission d’informations à l'ITIE. Ces derniers jours, la pression est montée. La Gécamines, la société minière d’État congolaise, a fini par remettre des documents inédits.