RDC: des protestations après la décision des autorités d'autoriser l'abattage d'espèces protégées

Cette autorisation d'abattage concerne notamment les hippopotames. © RFI/Gaël Grilhot

Un arrêté avait été pris en catimini l'an dernier en ce sens. L’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) assurait l'avoir découvert il y a quelques semaines. Ce dossier rebondit avec un exemple dans la province du Maniema. Les autorités locales et la chefferie de Bangelengele ont décidé d'autoriser la population, il y a tout juste une semaine et pour une période de 21 jours, à refouler et à abattre des hippopotames accusés de commettre des dégâts dans des zones habitées. Ainsi, 211 ONG spécialisées dans la protection de l'environnement en RDC et au Burundi protestent.