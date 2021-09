Togo: la Dynamique Mgr Kpodzro s'insurge contre la condamnation de Paul Missiagbéto

Tribunal de Lomé (photo d'archives). © AFP/Emile Kouton

La Dynamique Mgr Kpodzro (DMK), principal soutien d’Agbéyomé Kodjo à la présidentielle de février 2020, dénonce la condamnation du conseiller spécial de son candidat. Paul Missiagbéto a été arrêté en mai dernier. Après 18 jours de garde à vue au Service central des recherches et d’investigations criminelles, il a été jugé et condamné le 30 juin pour menace, injures et troubles à l'ordre public. La peine de 48 mois de prison assortie de 24 mois de sursis a été confirmée vendredi dernier.