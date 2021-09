Reportage

Tunisie: une allocation de 300 dinars pour aider les familles les plus vulnérables

Tunisie, Sidi Bouzid, décembre 2020: file d'attente pour acheter des produits domestiques (image d'illustration). REUTERS - ANGUS MCDOWALL

RFI

Dans une situation économique qui était déjà délicate, la Tunisie a doublement souffert de la pandémie de coronavirus. Afin d’aider les familles les plus vulnérables à passer ce cap difficile, les autorités tunisiennes ont annoncé qu’une allocation exceptionnelle leur sera versée dès le 1er septembre. Un programme financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Mais sur le terrain, les choses semblent un peu plus compliquées.