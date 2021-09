Afrique du Sud: le gouvernement fait marche arrière sur la réforme de la sécurité sociale

Le pays ne possède pas de système de sécurité sociale complet, et repose largement sur des couvertures privées. Le ministère du Développement social avait donc publié, il y a un mois, un livre vert, contenant des propositions ouvertes à la consultation publique. Figurait parmi elles, la création d’un nouveau fonds national, géré par le gouvernement. Une idée qui a provoqué un tollé dans le pays, et poussé la ministre à retirer son livre vert mercredi.

Avec notre correspondante à Johannesbourg, Claire Bargelès

Le document proposait de rendre obligatoires les cotisations à ce nouveau fonds national de sécurité sociale, qui couvrirait les retraites, les pensions d’invalidité, et les allocations chômage. Les employeurs et employés, du public comme du privé, auraient dû y verser jusqu’à 12% de leur revenus, avec un soutien du gouvernement pour les plus démunis. Le but, selon le ministère, aurait été d’inclure dans le système davantage de Sud-Africains jusqu’à présent laissés pour compte.

Depuis, les réactions de l’opposition et des institutions financières se sont multipliées pour rejeter l’obligation de cotiser à ce potentiel système, et dénoncer l’incapacité du gouvernement à gérer un tel fonds.

Poussée dans ses retranchements, la ministre Lindiwe Zulu a finalement dû retirer ce livre vert. Le ministère précise qu’un « nouveau document sera publié », après avoir apporté « plus de clarifications pour éviter toute confusion ».

Le livre vert proposait également la mise en place d’un revenu de base, auquel s’opposait le ministère des Finances.

