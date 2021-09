Côte d’Ivoire: l’affaire de la NCI relance le débat sur la culture du viol

La nouvelle génération de féministes engagées dans le débat public en Côte d’Ivoire est rapidement montée au créneau après l’émission de la NCI, jugée outrageante (image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Georges Hermann Njiale Njiale

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En Côte d’Ivoire, une émission de télévision diffusée en direct il y a trois jours a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. L’animateur de la chaîne privée NCI avait invité un ancien détenu condamné pour viol à faire une démonstration d’une agression sexuelle sur un mannequin en plastique, accompagnée par les rires et les applaudissements de l’animateur et du public. Mercredi, Yves de Mbella a été condamné à une peine de prison avec sursis de 12 mois et une amende de 3 000 euros. Une victoire pour les associations ivoiriennes de luttes pour les droits des femmes qui luttent intensivement ces dernières années contre la culture du viol.