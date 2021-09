RDC: un arsenal découvert chez John Numbi

Une nouvelle fouille dans la résidence du général déserteur John Numbi met en lumière ce que devaient être les sombres activités de ce chef militaire. Mercredi, la justice militaire, la police scientifique et d’autres autorités militaires sont encore une fois descendues sur les lieux. Le constat a été effrayant.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda

Cette nouvelle fouille a mis en évidence une entrée secondaire donnant sur une chambre qui servait apparemment de salle d’interrogatoire équipée d'un micro jaune. Juste à côté, il y a des pièces qui ressemblent à des cellules. Dans le petit bâtiment qui sépare cette annexe de la grande villa, plusieurs cartons de documents emballés prêts à une éventuelle évacuation. On y retrouve des copies de dossiers judiciaires, plus des photos des différentes affaires ayant marqué la RDC sous le régime AFDL. L’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, l’affaire Bundu dia Kongo, l’assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana ainsi que d’autres dossiers. Près de la cuisine, un petit local est équipé d'un congélateur et d'un lit de morgue.

On attend les résultats de l’enquête de la police scientifique qui était aussi sur les lieux. Lundi, les enquêteurs ont découvert dans un dépôt de cette même résidence un arsenal important. Différents types de mortiers, plusieurs autres armes lourdes et légères, de nombreuses munitions et explosifs à même d’équiper un bataillon, a confié une source proche de l’enquête. Selon cette même source, d’autres caches d’armes seraient disséminées à d'autres endroits dans la capitale et ailleurs dans le pays.

