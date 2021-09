Un important gisement de pétrole découvert au large de la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire produit aujourd'hui environ 36 000 barils par jour. Un chiffre très modeste par rapport à d'autres producteurs de pétrole sur le continent. ©REUTERS/Brendan McDermid

Le gouvernement ivoirien a annoncé une importante découverte de pétrole et de gaz naturel. Le gisement se situe à 1 200 mètres en profondeur et à 60 km au large des côtes, près de la frontière avec le Ghana. Les deux compagnies exploitantes du bloc pétrolier sont la société italienne Eni et la société nationale Petroci Holding. Eni annonce qu’il s’agit de la seconde découverte en eaux profondes après une première il y a 20 ans en Côte d'Ivoire.