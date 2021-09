Conflit au Tigré: l'UA demande à l'Éthiopie de laisser un accès libre aux humanitaires

Avec notre correspondant à Addis Abeba, Noé Hochet-Bodin

Pour le commissaire de l’Union africaine aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, la première tâche d’Olusegun Obasanjo sera de faire taire les armes dans le nord de l’Éthiopie et de rassembler les deux parties.

Ils doivent se mettre d’accord tout de suite sur un cessez-le-feu permanent et inclusif au Tigré. Les guerres civiles sont les plus douloureuses, car ce sont des frères, des sœurs, des cousins et des amis qui s’entretuent.