Covid-19: Johnson & Johnson fait marche arrière sur l’exportation de vaccins fabriqués en Afrique

Le vaccin Johnson & Johnson a une efficacité générale de 66% mais serait injectable en une seule dose et plus simple à stocker.

Les doses de vaccin Johnson & Johnson produites en Afrique du Sud seront désormais prioritairement distribuées au continent africain. Un arrangement permettait jusqu’à présent à l’Europe d’importer les doses produites dans le sud du pays. Une décision officialisée jeudi 2 septembre 2021, lors d’une conférence de presse de l’Union africaine, alors que le continent fait face à des problèmes d’approvisionnement et peine à vacciner sa population.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Alors que moins de 3% de la population africaine est pour l’heure entièrement vaccinée, l’accord qui poussait l’entreprise sud-africaine Aspen à exporter ses doses hors du continent était vertement critiqué. Un peu moins de 20 millions de doses de Johnson & Johnson, assemblées et conditionnées dans cette usine de Port-Elizabeth, ont été expédiées vers l’Europe, selon Strive Masiyiwa, envoyé spécial de l’Union africaine.

Cet accord est désormais suspendu, et « tous les vaccins produits par Aspen resteront en Afrique et seront distribués à l'Afrique », a-t-il précisé. De plus, les doses déjà exportées et pour l’instant stockées seront rendues. L’Union européenne s’est également engagée à donner 200 millions de doses à l’UA d’ici la fin du mois de décembre.

Le contrat qui lie l’entreprise sud-africaine au géant américain Johnson & Johnson pourrait par ailleurs changer de nature, a également ajouté Strive Masiyiwa : Aspen pourrait produire le vaccin sous licence, et non plus en sous-traitance, et avoir donc le contrôle sur le produit final et sa distribution, à l’image du Serum Institute en Inde.

