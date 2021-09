Ethiopian Airlines annonce le retour du Boeing 737 MAX en 2022

De nombreux régulateurs asiatiques, américains et européens ont déjà autorisé le 737 à reprendre les vols commerciaux. (image d'illustration) Jason Redmond AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines a annoncé jeudi 2 septembre que le Boeing 737 Max allait faire son retour en Ethiopie en 2022. Le modèle 737 Max avait fait plus de 150 victimes lors d’un crash début 2019 aux abords d’Addis Abeba. Mais plus de deux ans plus tard, la compagnie éthiopienne a décidé de remettre l’appareil en service. Ethiopian Airlines en a profité pour signer un accord plus global avec l’avionneur américain.