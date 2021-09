FIFDA 2021: «Finding Sally», la «terreur rouge» éthiopienne au cinéma

Le documentaire de Tamara Mariam Dawit suivi d'une discussion en ligne ouvrent ce vendredi 3 septembre le 11e Festival international de films de la diaspora africaine. Le FIFDA présente des productions de 11 pays : Haïti, Rwanda, Namibie, Cameroun, Maroc... Finding Sally raconte l’histoire de la « terreur rouge » en Éthiopie, la répression politique ayant causé la mort de plus de 500 000 opposants et civils après l’arrivée au pouvoir du régime dirigé par Mengistu Hailé Mariam en 1977.

Publicité Lire la suite

RFI : Vous êtes une réalisatrice et productrice éthiopienne-canadienne basée à Addis-Abeba. Quelle était pour vous l'urgence de réaliser ce film très personnel sur l'époque de la « terreur rouge » en Éthiopie ?

Tamara Mariam Dawit : C'est une histoire que j'ai découverte sur ma propre famille, en creusant dans l'histoire familiale. J’ai aussi réalisé qu'il y avait un lien très fort, personnel et étroit avec la révolution et la « terreur rouge », ces années de violence d'État en Éthiopie, dans les années 1970. Je me suis aperçu que je ne savais pas ce qui était arrivé à ma famille. Et cela fait partie d'un problème beaucoup plus large en Éthiopie, où nous essayons souvent de cacher notre passé, parce qu'il est douloureux. Moi, je pense qu'il est très dangereux de ne pas regarder en arrière et de ne pas se souvenir des choses difficiles que nous avons traversées. C'était donc aussi une occasion d’encourager davantage d'Éthiopiens à se pencher sur le passé de leurs propres familles et communautés. Et d'essayer de comprendre comment cela nous affecte aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays.

En Europe, cette histoire sombre avec ses 500 000 personnes tuées, reste très peu connue. Vous avez parlé de votre famille, mais quelle est la place de la « terreur rouge » dans les autres familles, à l'école, à l'université ou plus généralement dans la mémoire collective en Éthiopie ?

Pour cela, j'ai fait ce film. Je ne savais pas. En faisant mes recherches, j’ai réalisé que beaucoup d'autres jeunes ne savent pas ce qui est arrivé à leur propre famille. Malgré le fait qu’il y a des milliers et des milliers de personnes torturées, disparues, assassinées pendant la « terreur rouge »... Pratiquement chaque foyer en Éthiopie a un lien, des souvenirs, des histoires en lien avec cette époque. Comme cette discussion n'a pas lieu dans les programmes scolaires, j'essaie de lancer cette conversation avec ce film dans les foyers et les communautés.

Votre film s'intitule Finding Sally. Qui est cette femme disparue dans les années 1970, à l'âge de 23 ans ? Et pourquoi dîtes-vous que l'histoire de Sally a représenté pour vous une porte d'entrée dans l'histoire compliquée de l'Éthiopie ?

Sally est une tante dont j'ignorais l'existence. J'ai grandi au Canada. Je vis maintenant entre le Canada et l'Éthiopie, mais ce n'est qu'à l’âge de 31 ou 32 ans, lorsque j'ai commencé ce film, il y a une dizaine d'années, que j'ai entendu parler de Sally pour la première fois. C'était en quelque sorte le catalyseur qui m'a poussée à entreprendre des recherches sur ma propre famille. Et beaucoup de choses dans la vie de Sally ressemblaient à la mienne : par exemple, elle aussi a grandi en partie en dehors de l'Éthiopie. Et ce qui lui est arrivé est le fil conducteur du film pour que les spectateurs comprennent non seulement Sally, mais aussi l'Éthiopie des années 1970.

Tamara Mariam Dawit, la réalisatrice de «Finding Sally», actuellement au Festival international de films de la diaspora africaine, FIFDA 2021. © FIFDA 2021

Votre grand-père était très haut placé dans le système de l'empereur Hailé Sélassié : il était ambassadeur dans plusieurs pays. Cela explique peut-être l'engagement très éclairé de votre tante Selamawit, dite Sally, auprès du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE) contre le régime militaire. Mariée avec l'un des leaders du mouvement étudiant, elle est devenue l'une des activistes les plus recherchés par le gouvernement militaire. Pourquoi est-il important dans l'Éthiopie d'aujourd'hui de parler de cet engagement et de la disparition de Sally ?

Un de mes amis m'a dit un jour : L'Éthiopie est un pays qui roule à toute vitesse, mais nous ne regardons pas dans le rétroviseur. Il a tout à fait raison : nous devons savoir d'où nous venons. Nous devons nous souvenir et déballer les misères, les choses douloureuses et difficiles de notre passé. Mais nous devons aussi réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de cela pour faire mieux. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'être un Éthiopien ?

Dans votre enquête, vous alternez entre les entretiens - notamment avec les membres de votre famille - et les images d'archives de l'époque. En revanche, il y a très peu d'images de la répression, de la violence. Existe-t-il des images de la « terreur rouge » ?

On trouve des images montrant la brutalité des meurtres, les corps abandonnés dans la rue tous les matins, les conditions de vie dans les prisons et centres de détention improvisés. Et la conservation et la sécurité de ces images sont des questions importantes, pas seulement en Éthiopie, mais dans toute l'Afrique et aussi dans d’autres pays du monde. Mais lorsque vous réalisez un film sur un sujet aussi sensible, il faut trouver un équilibre : quel degré de brutalité devons-nous vraiment montrer à l’écran ? Il y a aussi le souvenir de l'émotion, de l'odeur, du son… Au lieu de montrer du sang comme certains journaux télévisés américains, nous avons plutôt essayé d’intégrer d'autres éléments.

« Le passé est le passé. » Cette phrase de votre grand-mère ouvre le récit. En 2007, Mengistu Hailé Mariam, le principal responsable de ces massacres, qui a régné entre 1977 et 1991, a été reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à vie. En 2008, la Cour suprême éthiopienne l'a même condamné à mort par contumace. Les Éthiopiens considèrent-ils aujourd'hui que ce sombre chapitre de leur histoire est clos ?

Cela dépend vraiment de la personne à qui vous demandez. Certains me disaient que Mengistu devrait être renvoyé de son exil au Zimbabwe. D'autres pensent que ce n'est pas à nous de le punir sur Terre, mais une puissance supérieure le jugera. Moi, je ne pense pas que la période soit close. On ne peut pas la mettre simplement de côté sur une étagère. Après avoir regardé le film, certains Éthiopiens m'ont dit : « Je n'ai jamais parlé de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je vais maintenant expliquer à mes enfants les expériences que j'ai vécues et qui ont formé la personne que je suis aujourd'hui. »

Portrait de famille : les grands-parents, le père et les six tantes de Tamara Mariam Dawit, réalisatrice de « Finding Sally ». © FIFDA 2021

À la fin du film, nous voyons qu'une sorte de mémorial a été construit pour Sally, dans le nord de l'Éthiopie, là où elle est décédée. À Addis-Abeba, depuis 2010, il existe également un mémorial en l'honneur des martyrs de la « terreur rouge », le Red Terror Martyrs Memorial Museum. Existe-t-il des commémorations collectives en Éthiopie par rapport à l'histoire de la « terreur rouge » ?

Nous sommes au début. Nous commençons à nous sentir à l'aise pour parler de cette histoire. Au cours de la dernière décennie, nous avons commencé à voir plus de films sortir, plus de gens écrire leurs mémoires. Pendant si longtemps, on a interdit aux gens de parler de ce qui s'est passé dans les années 1970 sous la dictature militaire. Maintenant, ces chaînes d'oppression tombent et les gens commencent à se souvenir. J'espère qu'il y aura plus de films, plus de livres, plus de conversations, plus de monuments et de musées dans les années à venir.

Pourquoi avez-vous tourné le film exclusivement du point de vue des femmes ?

Ce n'était pas prévu au départ. Mais en consultant les documents et les rapports sur la « terreur rouge », sur le mouvement étudiant, j’ai constaté que la majorité des récits est racontée du point de vue des hommes. J'ai le privilège d’être issue d'une famille composée principalement de tantes. Mon père était le seul fils. Donc, j'ai entendu ces expériences d'un point de vue féminin. Et je pense vraiment que la façon dont les femmes se souviennent peut souvent être très différente. Nous avons besoin de parler aussi de la contribution des femmes et de rajouter quelque chose sur le discours sur la « terreur rouge ».

Les Éthiopiens ont-ils déjà vu le film en salle ?

Le film tourne toujours dans les festivals. Pour cela, nous n'avons pas encore fait la diffusion en langue amharique en Éthiopie. Mais une version courte du film a été diffusée par Al Jazeera English. Et je sais que le film a été largement téléchargé en Éthiopie… La diaspora éthiopienne a regardé le film dans les festivals. La réaction a été tout à fait positive. Les Éthiopiens plus âgés disent : « Je dois maintenant en parler dans ma famille. » Les Éthiopiens plus jeunes m'ont envoyé des courriels pour me demander : « Quelles sont vos astuces ? Comment pourrais-je faire parler mes grands-parents, mes parents ou mes tantes de ce qui leur est arrivé ? »

Menbie, l’une des tantes de la réalisatrice Tamara Mariam Dawit dans « Finding Sally », actuellement au Festival international de films de la diaspora africaine, FIFDA 2021. © FIFDA 2021

Quand votre film arrivera-t-il dans les salles de cinéma en Éthiopie ?

Nous ne mettrons pas le film en salle de sitôt, à cause du Covid-19. Même si les cinémas sont ouverts et il n'y a pas de restrictions en ce moment. Mais le film vise aussi une population âgée qui veut regarder le film dans un espace sûr. Dans les mois à venir, nous nous concentrerons sur une distribution à la télévision, afin que les gens puissent regarder le film dans leur propre langue et, espérons-le, même dans plusieurs langues éthiopiennes.

►Finding Sally : la projection en ligne commence vendredi 3 septembre à 19h, suivie d’un débat avec la réalisatrice à 20h30.

► 11e Festival international de films de la diaspora africaine (FIFDA), en ligne, du 3 au 9 septembre. Films et débats accessibles en ligne en France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne