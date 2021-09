Sao Tomé-et-Principe : le mandat du président sortant prolongé en attendant le second tour

Le président de Sao Tomé-et-Principe Evaristo Carvalho s'est adressé à la nation afin d'expliquer qu'il prenait acte de cette décision mais l'appliquerait à contre cœur. Liliana Henriques / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le mandat du président sortant, Everisto Carvalho, se termine ce vendredi. Pourtant l'île n'a pas encore élu son successeur et le second tour de l'élection présidentielle n'aura lieu que dimanche 5 septembre. Une situation inédite, due à un contentieux sur la validité des résultats du premier tour qui a provoqué le report par deux fois de l'organisation du second. Le Parlement a donc voté la prolongation du mandat d'Everisto Carvalho. Mardi soir, le président sortant s'est adressé à la nation afin d'expliquer qu'il prenait acte de cette décision mais l'appliquerait à contre cœur, au nom de la stabilité du pays.