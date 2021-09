L’Afrique du Sud hésite sur sa façon de procéder pour accélérer la vaccination

Un jeune homme passe devant une peinture murale promouvant la vaccination contre le Covid-19 dans le township de Duduza, le 23 juin. AP - Themba Hadebe

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Seuls 10% de la population est complètement vaccinée dans le pays le plus touché du continent, qui ne connait plus pour le moment de pénurie d’approvisionnement de vaccins. Si le gouvernement exclut pour l’instant de rendre la vaccination obligatoire, certaines entreprises privées entendent de leur côté aller de l’avant, et souhaitent l’imposer à leurs employés. D’autre initiatives visent à encourager la vaccination, en offrant des avantages à ceux qui ont reçu leur dose.