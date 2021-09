RDC: la société angolaise mise en cause dans la pollution de la rivière Kasaï minimise

Des riverains de la rivière Kasaï, au port de Tshikapa, en RDC (image d'illustration). AFP - JUNIOR D. KANNAH

La question de la pollution des rivières Tshikapa et Kasaï défraie toujours la chronique. Députés et acteurs de la société civile congolaise cherchent à savoir ce qui s’est réellement passé dans la mine angolaise de Catoca. Quelle est l’ampleur des dégâts tant pour les populations que pour l’écosystème et quelle réparation envisagée ? De son côté, la société angolaise mise en cause a réagi officiellement dans communiqué ce samedi. Elle parle des failles techniques et minimise les conséquences.