Sao Tomé-et-Principe: second tour de la présidentielle après plusieurs incidents

Bureau de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle à l'école Dona Maria de Jesus, à Sao Tomé, le 18 juillet 2021. © Neidy Ribeiro/RFI

Texte par : RFI

Plus de 123 000 électeurs de Sao Tomé sont appelés aux urnes ce dimanche 5 septembre pour choisir le prochain chef de l'État du pays. Carlos Vila Nova, soutenu par l'ADI (opposition), et Guilherme Posser da Costa, candidat du MLSTP-PSD au pouvoir, se disputent le second tour de la présidentielle. Ce second tour initialement prévu début août se tient finalement après plusieurs incidents qui ont retardé le scrutin et plongé le pays dans une crise politique.