Coup d'Etat en Guinée : silences et prudence au sein de la classe politique

Les forces spéciales guinéennes arrivent au Palais du peuple à Conarky, le 6 septembre 2021, au lendemain du coup de force mené par le colonel Mamady Doumbouya. AFP - CELLOU BINANI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Des militaires des forces spéciales dirigées par le colonel Mamady Doumbouya ont pris le pouvoir le week-end dernier à Conakry. Elles ont dissous le gouvernement et les institutions et aboli la Constitution qu'avait fait adopter Alpha Condé en 2020 et dont il s'était servi pour briguer la même année un troisième mandat, malgré des mois de contestation meurtrière. Au sein des états-majors politiques, l’heure est à la prudence.