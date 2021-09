RDC: imbroglio autour des droits de diffusion du football

Les Léopards de RDC, le 21 janvier 2021 (image d'illustration). © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : Sonia Rolley Suivre 3 mn

Les Congolais ont finalement pu regarder leur équipe nationale, les Léopards, à la RTNC hier, lundi 6 septembre. Le match précédent, RDC-Tanzanie, avait été interrompu en cours de diffusion, officiellement pour un problème technique. Mais depuis l'an dernier, un conflit oppose l'État congolais et l'Union africaine de radiodiffusion, détentrice des droits des grands événements de football et son représentant en Afrique centrale, Goka international. Des accusations fusent de part et d'autre : de retards de paiement d'un côté et de détournements de fonds, de l'autre. Le ministre de la Communication a convoqué une réunion de conciliation.