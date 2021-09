Les cryptomonnaies grapillent du terrain en Afrique

De plus en plus, d'États souhaitent créer leur propre monnaie numérique ou se penchent sur le sujet en Afrique.

Après le Ghana qui a annoncé vouloir lancer une crypto-devise dans les mois qui viennent, le Nigeria vient, lui aussi, de franchir le cap. Selon un document rendu public auprès des banques du pays, l'institution monétaire nigériane, la CBN, envisage un lancement du naira électronique ou « e-naira » au 1er octobre. Diverses étapes seront cependant respectées avant de voir les utilisateurs finaux s'en servir. En Afrique, tout le monde n'est cependant pas encore convaincu par les crypto-devises.

En Afrique comme ailleurs dans le monde, les banques centrales sont méfiantes envers les crypto-monnaies. Mais il y a celles qui sont prêtes à tenter l'expérience, c'est le cas des banques centrales du Ghana et du Nigeria. Puis, il y a les banques centrales qui préfèrent garder leurs distances et réguler le secteur des cryptomonnaies. Les autorités sud-africaines annoncent un nouveau tour de vis réglementaire pour les sociétés financières qui utilisent bitcoin et autre Ethereum.

D'autres priorités en RDC

Il y a enfin les pays qui s'y intéressent, mais qui ont d'autres priorités, c'est le cas de la RDC comme l'explique Nicolas Kazadi, le ministre des Finances congolais : « Simplement, c'est que dans la hiérarchie des problèmes rencontrés, ce n'est peut-être pas encore la priorité. Il faut savoir que contrairement à des pays comme le Nigeria ou le Kenya, la RDC est encore très en retard en termes de numérisation. Mais, d'une manière générale, nous avons un autre grand défi sur le plan monétaire chez nous, c'est d'abord la dé-dollarisation de l'économie. »

Reste qu'en RDC certains gagnent déjà de l'argent avec les cryptomonnaies. Depuis 2020, une jeune pousse française a installé près du parc des Virunga dans l'est du pays, une unité de minage de bitcoin, alimentée par l'énergie hydroélectrique.

