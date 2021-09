RDC: au Sud-Kivu, les fonctionnaires judiciaires en grève demandent de meilleurs salaires

Une vue de Bukavu, capitale de province du Sud-Kivu en RDC. (image d'illustration) Wikimedia/EMMANRMS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En République démocratique du Congo, ils sont estimés à plus de 500, ces agents et fonctionnaires de l’ordre judiciaire parmi lesquels des greffiers, des huissiers et les différents secrétaires qui sont en grève depuis lundi dans la province du Sud-Kivu. Ils revendiquent l’amélioration de leurs conditions sociales et de leurs conditions de travail.